У Білій Церкві вчинили наругу над державним прапором: причетного шукають
Київ • УНН
Поліція Київської області розпочала розслідування факту наруги над прапором України біля культової споруди в Білій Церкві. Правоохоронці встановлюють особу правопорушника та шукають свідків події.
У Білій Церкві в Київській області вчинили наругу над прапором України, поліція розслідує інцидент. Про це повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.
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"Під час моніторингу мережі інтернет виявлено інформацію щодо наруги над державним символом біля однієї з культових споруд", - повідомили у поліції у соцмережах.
Наразі триває встановлення особи, причетної до правопорушення, а також пошук можливих свідків події.
"Слідчі за фактом наруги над державним символом розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України)", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що у соцмережах з'явилось відео, на яких група неповнолітніх перекриває рух транспорту в центрі Києва та вмикає російську музику біля меморіалу загиблим воїнам.
Поліція виявила підлітків, причетних до скандального інциденту в центрі міста.