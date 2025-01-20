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У Білій Церкві вчинили наругу над державним прапором: причетного шукають

У Білій Церкві вчинили наругу над державним прапором: причетного шукають

Київ • УНН

 • 33328 перегляди

Поліція Київської області розпочала розслідування факту наруги над прапором України біля культової споруди в Білій Церкві. Правоохоронці встановлюють особу правопорушника та шукають свідків події.

У Білій Церкві в Київській області вчинили наругу над прапором України, поліція розслідує інцидент. Про це повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Деталі 

"Під час моніторингу мережі інтернет виявлено інформацію щодо наруги над державним символом біля однієї з культових споруд", - повідомили у поліції у соцмережах.

Наразі триває встановлення особи, причетної до правопорушення, а також пошук можливих свідків події.

"Слідчі за фактом наруги над державним символом розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України)", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що у соцмережах з'явилось відео, на яких група неповнолітніх перекриває рух транспорту в центрі Києва та вмикає російську музику біля меморіалу загиблим воїнам. 

Поліція виявила підлітків, причетних до скандального інциденту в центрі міста. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКримінал та НПКиївщина
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