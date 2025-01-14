Скандальні відео столичних підлітків: поліція встановила ще чотрьох учасників
Київ • УНН
Київська поліція виявила ще чотирьох підлітків, причетних до скандального інциденту в центрі міста. Розпочато кримінальне провадження за наругу над державним прапором, а на батьків складено адмінпротоколи.
Столичні поліцейські встановили ще чотирьох учасників скандального інциденту за участю підлітків, а ще - розпочали провадження за наругу над прапором України, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у поліції, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 338 Кримінального кодексу України - наруга над державними символами.
Йдеться про фото, використане у відео, де ймовірно один із учасників компанії неповнолітніх, став ногами на державний прапор України.
Крім того, у поліції розповіли, що відповідні служби перевірять умови виховання підлітків, а на батьків чотирьох з них вже склали адмінпротоколи.
... відносно усіх неповнолітніх поліцейські скерували до органів опіки та піклування, навчальних закладів, служби у справах дітей звернення щодо перевірки умов виховання підлітків. На батьків чотирьох із них поліцейські склали адмінпротоколи за 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей)
Ролик із супроводом поліції - постановочний: з'явились нові деталі про скандальні відео столичних підлітків13.01.25, 15:50 • 29876 переглядiв
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