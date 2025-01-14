Скандальні відео столичних підлітків: поліція встановила ще чотрьох учасників

Столичні поліцейські встановили ще чотирьох учасників скандального інциденту за участю підлітків, а ще - розпочали провадження за наругу над прапором України, передає УНН.

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Як повідомили у поліції, слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 338 Кримінального кодексу України - наруга над державними символами.

Йдеться про фото, використане у відео, де ймовірно один із учасників компанії неповнолітніх, став ногами на державний прапор України.

Крім того, у поліції розповіли, що відповідні служби перевірять умови виховання підлітків, а на батьків чотирьох з них вже склали адмінпротоколи.

... відносно усіх неповнолітніх поліцейські скерували до органів опіки та піклування, навчальних закладів, служби у справах дітей звернення щодо перевірки умов виховання підлітків. На батьків чотирьох із них поліцейські склали адмінпротоколи за 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей)