Скандальные видео столичных подростков: полиция установила еще четверых участников

Столичные полицейские установили еще четырех участников скандального инцидента с участием подростков, а еще - начали производство за надругательство над флагом Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в полиции, следователи начали уголовное производство по статье 338 Уголовного кодекса Украины - надругательство над государственными символами.

Речь идет о фото, использованном в видео, где вероятно один из участников компании несовершеннолетних, стал ногами на государственный флаг Украины.

Кроме того, в полиции рассказали, что соответствующие службы проверят условия воспитания подростков, а на родителей четырех из них уже составили админпротоколы.

... в отношении всех несовершеннолетних полицейские направили в органы опеки и попечительства, учебных заведений, службы по делам детей обращения по проверке условий воспитания подростков. На родителей четырех из них полицейские составили админпротоколы по 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)