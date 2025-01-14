Скандальные видео столичных подростков: полиция установила еще четверых участников
Киев • УНН
Киевская полиция обнаружила еще четырех подростков, причастных к скандальному инциденту в центре города. Начато уголовное производство за надругательство над государственным флагом, а на родителей составлены админпротоколы.
Столичные полицейские установили еще четырех участников скандального инцидента с участием подростков, а еще - начали производство за надругательство над флагом Украины, передает УНН.
Детали
Как сообщили в полиции, следователи начали уголовное производство по статье 338 Уголовного кодекса Украины - надругательство над государственными символами.
Речь идет о фото, использованном в видео, где вероятно один из участников компании несовершеннолетних, стал ногами на государственный флаг Украины.
Кроме того, в полиции рассказали, что соответствующие службы проверят условия воспитания подростков, а на родителей четырех из них уже составили админпротоколы.
... в отношении всех несовершеннолетних полицейские направили в органы опеки и попечительства, учебных заведений, службы по делам детей обращения по проверке условий воспитания подростков. На родителей четырех из них полицейские составили админпротоколы по 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)
Ролик с сопровождением полиции - постановочный: появились новые детали о скандальных видео столичных подростков13.01.25, 15:50 • 26220 просмотров
Напомним
На днях в столичных Telegram-каналах распространялось видео, на которых группа несовершеннолетних перекрывает движение в центре города и слушает русскую музыку. Полицейские установили лиц со скандальных видео.
Полиция Киева провела обыски в квартирах двух несовершеннолетних, которые попали в скандал из-за публикаций в соцсетях.