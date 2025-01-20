В Белой Церкви совершили надругательство над государственным флагом: причастного разыскивают
Киев • УНН
Полиция Киевской области начала расследование факта надругательства над флагом Украины возле культового сооружения в Белой Церкви. Правоохранители устанавливают личность правонарушителя и ищут свидетелей происшествия.
В Белой Церкви в Киевской области совершили надругательство над флагом Украины, полиция расследует инцидент. Об этом сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Во время мониторинга сети интернет обнаружена информация о надругательстве над государственным символом возле одного из культовых сооружений", - сообщили в полиции в соцсетях.
Сейчас продолжается установление лица, причастного к правонарушению, а также поиск возможных свидетелей происшествия.
"Следователи по факту надругательства над государственным символом начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее УНН писал, что в соцсетях появилось видео, на которых группа несовершеннолетних перекрывает движение транспорта в центре Киева и включает русскую музыку возле мемориала погибшим воинам.
Полиция выявила подростков, причастных к скандальному инциденту в центре города.