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У Балтійському морі множаться токсичні бактерії: є перша жертва

У Балтійському морі множаться токсичні бактерії: є перша жертва

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Влада Польщі цього тижня заборонила купатися на понад 50 пляжах Балтійського узбережжя через те, що у зв’язку з небувало теплою температурою води у морі зросла кількість токсичних бактерій. У деяких місцях температура води в морі перевищила 23 градуси за Цельсієм. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Регіональні санітарні органи влади випустили попередження про те, що контакт з бактеріями може викликати алергію і висипку.

Пиття забрудненої води також може призвести до серйозних проблем з травленням.

У Балтійському морі не спостерігалося такого інтенсивного зростання ціанобактерій протягом 12 років. Це пов'язано з високими температурами повітря до 34 градусів за Цельсієм, які спричинили потепління зазвичай холодного Балтійського моря.

Заборона також була випущена для деяких внутрішніх озер і водойм поблизу Варшави.

У сусідній Німеччині влада випустила попередження про вірогідний ріст бактерій вібріону в теплій Балтії, що може спричинити смертельну хворобу у людей з слабкою імунною системою.

Уряд країни також підтвердив смерть однієї людини від ураження цими бактеріями. Повідомляється, що це був чоловік 70-ти років, який мав супутні захворювання.

Нагадаємо, та сама ситуація і в Латвії, де температура моря б’є рекорди.

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