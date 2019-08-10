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У 92-ОМБр висловились проти ліквідації військової прокуратури в умовах війни

У 92-ОМБр висловились проти ліквідації військової прокуратури в умовах війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Україна перебуває в умовах війни і сьогодні потрібно говорити не про ліквідацію військової прокуратури, а про розвиток військової юстиції. Про це йдеться у заяві опублікованій на Офіційній сторінці 92 Окремої механізованої бригади Збройних Сил України, повідомляє УНН.

“Ми, як люди військові, як ті, хто безпосередньо приймає участь в російсько-українській війні, вважаємо військова прокуратура має бути!

Потрібно говорити не про ліквідацію військової прокуратури як інституту, а насамперед про реформування вітчизняного сектору безпеки і оборони, і зокрема, Військової прокуратури, створення військової поліції замість військової служби правопорядку, створення військових судів”, — йдеться у заяві.

Бійці вважають, що навіть психологічно співробітники цивільних правоохоронних органів бувають не готові розслідувати військові злочини.

“Стосовно військових злочинів, розслідуванням яких наразі займаються цивільні фахівці ДБР, на нашу думку, навіть психологічно вони інколи не розуміють мотивації військового, і як наслідок, не можуть надати вірну правову оцінку його діям.

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Так чому коли Батьківщина перебуває в умовах війни стали непотрібні військові прокурори? Хто як не військовий прокурор розуміє механізм вчинення військового правопорушення. Хто як не він захистить порушені інтереси держави?

Військова прокуратура — це не тільки назва правоохоронного органу. Роблять її чесно, кожний день, не зважаючи на шалений супротив тих, хто не бачить її значущості та необхідності”, — вважають бійці 92-ОМБр.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована.

У відповідь Головна військова прокуратура оприлюднила заяву, в якій йдеться, що подібні твердження ґрунтуються на поверхневих уявленнях про діяльність військових прокурорів. У військовій прокуратурі розраховують на зважені реформи.

Військові прокурори нагадали, що саме завдяки їхній діяльності вдалося, зокрема, притягти до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни 263 осіб, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 чиновник, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ).

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