В 92-ОМБр высказались против ликвидации военной прокуратуры в условиях войны

КИЕВ. 10 августа. УНН. Украина находится в условиях войны и сегодня нужно говорить не о ликвидации военной прокуратуры, а о развитии военной юстиции. Об этом говорится в заявлении опубликованном на Официальной странице 92 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, сообщает УНН.