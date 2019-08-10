В 92-ОМБр высказались против ликвидации военной прокуратуры в условиях войны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Украина находится в условиях войны и сегодня нужно говорить не о ликвидации военной прокуратуры, а о развитии военной юстиции. Об этом говорится в заявлении опубликованном на Официальной странице 92 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, сообщает УНН.
"Мы, как люди военные, как те, кто непосредственно принимает участие в российско-украинской войне, считаем военная прокуратура быть!
Нужно говорить не о ликвидации военной прокуратуры как института, а прежде всего о реформировании отечественного сектора безопасности и обороны, и в частности, Военной прокуратуры, создание военной полиции вместо военной службы правопорядка, создания военных судов", - говорится в заявлении.
Бойцы считают, что даже психологически сотрудники гражданских правоохранительных органов бывают не готовы расследовать военные преступления.
"Что касается военных преступлений, расследованием которых сейчас занимаются гражданские специалисты ГБР, по нашему мнению, даже психологически они иногда не понимают мотивации военного, и как следствие, не могут предоставить верную правовую оценку его действиям.
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Так почему когда Родина находится в условиях войны стали не нужны военные прокуроры? Кто как не военный прокурор понимает механизм совершения военного правонарушения. Кто как не он защитит нарушенные интересы государства?
Военная прокуратура - это не только название правоохранительного органа. Делают ее честно, каждый день, несмотря на яростное сопротивление тех, кто не видит ее значимости и необходимости", - считают бойцы 92-ОМБр.
Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.
В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление, в котором говорится, что подобные утверждения основаны на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы.
Военные прокуроры напомнили, что именно благодаря их деятельности удалось, в частности, привлечь к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны 263 человек, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).