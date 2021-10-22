У 2022 році щеплених проти COVID-19 українців чекає ревакцинація — МОЗ

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МОЗ України у 2022 році планує почати ревакцинацію населення від COVID-19. Санлікар зазначив: все свідчить про те, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет з часом слабішає, навіть після щеплення.

"Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний і через певний час він стає все менше і менше. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб поновити імунну відповідь", - сказав Кузін.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 2,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 жовтня, - майже 22,5 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому майже 4,9 тисячі осіб, що менше проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу - рекордних 546.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що на тлі циркулювання в Україні штаму коронавірусу “Дельта” навантаження щодо забезпечення киснем зростає в рази, при цьому два основних виробники кисню, які працюють у державі, зупинилися на регламентні роботи.