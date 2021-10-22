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В 2022 году привитых против COVID-19 украинцев ждет ревакцинация - Минздрав

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса ежегодно. Об этом Кузин рассказал в интервью телеканалу "Рада", передает УНН.

В 2022 году привитых против COVID-19 украинцев ждет ревакцинация - Минздрав

Детали

Минздрав Украины в 2022 году планирует начать ревакцинацию населения от COVID-19. Санврач отметил: все свидетельствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса ежегодно, поскольку иммунитет со временем слабеет, даже после прививки.

“Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он становится все меньше и меньше. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививок, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ”, — сказал Кузин.

Напомним

В Украине зафиксировано уже 2,7 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 октября, — почти 22,5 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализировано за сутки при этом почти 4,9 тысячи человек, что меньше по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки — рекордных 546.

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что на фоне циркулирования в Украине штамма коронавируса “Дельта” нагрузки по обеспечению кислородом возрастают в разы, при этом два основных производителя кислорода, которые работают в государстве, остановились на регламентные работы.

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