У 2019 році Україна може гостро відчути дефіцит медпрацівників — депутат Київоблради
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Середньостроковий прогноз потреби у працівниках охорони здров’я у 2019 році становитиме близько 20 тисяч осіб. Про це повідомив депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв, передає УНН.
Сьогодні ж, за його словами, вже спостерігається негативна тендендія у сфері замовлення на підготовку фахівців.
“Якщо ми говоримо про потреби на рівні близько 20 тисяч, а тим часом фактично здійснюємо замовлення на 5-6 тисяч осіб, безумовно матимемо дефіцит. Крім того, останні два роки маємо недофінансування медичних і фармакологічних вищих навчальних закладів на рівні 30%. Враховуючи ще й відтік кадрів, та ігноруючи це питання зараз, матимемо у 2019 році проблему національного рівня”, — зауважив він.
На переконання В.Соболєва, слід звернути також увагу на систему фінансування медичних навчальних закладів.
“Кошти на підготовку медичних фахівців за державним замовленням плануються не з кількості таких осіб, а з потреб навчальної установи. Таким чином, зараз ми фактично фінансуємо утримання закладів, а не навчання фахівців. Крім того, існує проблема нерівномірного перерозподілу коштів, коли один заклад необґрунтовано отримує більший обсяг фінансування”, — пояснив депутат.
Разом з тим, В.Соболєв наголосив, що наступного року на сферу медицини заплановано значні видатки, близько 60 млрд грн, тож при професійному підході цього має вистачити на вирішення проблеми у сфері державного замовлення на медичних фахівців.