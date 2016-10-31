В 2019 году Украина может остро ощутить дефицит медработников - депутат Киевоблсовета

Сегодня же, по его словам, уже наблюдается негативная тендендия в сфере заказа на подготовку специалистов.

"Если мы говорим о потребности на уровне около 20 тыс., а тем временем фактически осуществляем заказ на 5-6 тыс. человек, безусловно будем иметь дефицит. Кроме того, последние два года имеем недофинансирование медицинских и фармакологических высших учебных заведений на уровне 30%. Учитывая еще и отток кадров, и игнорируя этот вопрос сейчас, будем иметь в 2019 году проблему национального уровня", - отметил он.

По убеждению В.Соболева, следует обратить также внимание на систему финансирования медицинских учебных заведений.

"Средства на подготовку медицинских специалистов по государственному заказу планируются не из числа таких лиц, а из потребностей учебного учреждения. Таким образом, сейчас мы фактически финансируем содержание учреждений, а не обучение специалистов. Кроме того, существует проблема неравномерного перераспределения средств, когда одно учреждение необоснованно получает больший объем финансирования", - пояснил депутат.

Вместе с тем, В.Соболев отметил, что в следующем году на сферу медицины запланированы значительные расходы, около 60 млрд грн, поэтому при профессиональном подходе этого должно хватить на решение проблемы в сфере государственного заказа медицинских специалистов.