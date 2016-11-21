У 2015 обсяг імпорту лікарських препаратів в Україну скоротився вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У 2015 році Україна імпортувала фармпрепаратів майже 1 млн. дол., що на половину менше за дані 2014 року. Про це свідчать дані дослідження, проведенного рейтинговим агентством IBI-Rating, передає УНН.
Так, за підсумками 2015 року аналітики виділили такі основні тенденції ринку ліків в Україні:
- зменшення обсягу виробництва лікарських препаратів на 7,9% – до 32,4 тис. тонн;
- скорочення імпорту фармпрепаратів на 49,2% до 933,2 млн дол.;
- скорочення експорту фармпрепаратів на 39,1% до 115,7 млн дол.;
- збільшення оптового товарообігу фармпрепаратів та основних фармпродуктов на 7,3% до 46 млрд грн;
- зменшення частки українських фармпрепаратів в структурі оптового продажу на 5,8 п. п. до 28,3%;
- збільшення аптечних продажів фармпрепаратів на 23,4% в гривневому еквіваленті на тлі скорочення в натуральному вираженні на 14,5%;
- зменшення заборгованості виробників фармпрепаратів перед українськими банками на 3,4% до 2113 млн грн.
Також, за даними аналітиків, за підсумками 9 місяців 2015 року обсяг аптечних продажів в натуральному вимірі скоротився в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року на 14,5% і склав 1,2 млрд. упаковок.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, вітчизняна фарма пропонує звільнити від податку на додану вартість відсутнє в країні медобладнання.