В 2015 году объем импорта лекарственных препаратов в Украину сократился вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В 2015 году Украина импортировала фармпрепаратов почти 1 млрд. долл., что на половину меньше за данные 2014 года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного рейтинговым агентством IBI-Rating, передает УНН.
Так, по итогам 2015 года аналитики выделили следующие основные тенденции рынка лекарств в Украине:
- Уменьшение объема производства лекарственных препаратов на 7,9% - до 32,4 тыс. тонн;
- Сокращение импорта фармпрепаратов на 49,2% до 933,2 млн. долл .;
- Сокращение экспорта фармпрепаратов на 39,1% до 115,7 млн. долл .;
- Увеличение оптового товарооборота фармпрепаратов и основных фармпродуктов на 7,3% до 46 млрд грн;
- Уменьшение доли украинских фармпрепаратов в структуре оптовой продажи на 5,8 п. П. До 28,3%;
- Увеличение аптечных продаж фармпрепаратов на 23,4% в гривневом эквиваленте на фоне сокращения в натуральном выражении на 14,5%;
- Уменьшение задолженности производителей фармпрепаратов перед украинскими банками на 3,4% до 2113 млн грн.
Также, по данным аналитиков, по итогам 9 месяцев 2015 года объем аптечных продаж в натуральном измерении сократился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 14,5% и составил 1,2 млрд. упаковок.
Напомним, как сообщал УНН, отечественная фарма предлагает освободить от налога на добавленную стоимость отсутствует в стране оборудование .