Тиждень терору: понад 20 загиблих і сотні поранених від ударів рф по мирних містах України - ДСНС

Упродовж тижня - з 5 по 12 червня - російські війська здійснили низку комбінованих атак по Україні із застосуванням дронів-камікадзе, авіабомб і ракет. У результаті чого загинули щонайменше 22 людини, серед них троє рятувальників, ще понад 200 українців отримали поранення, включно з дітьми. Всього постраждали 12 областей і Київ. Пошкоджено понад 300 об’єктів, включно з житловими будинками, метро, пологовим будинком та зоопарком в Одесі.

Про це під час брифінгу повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий передає УНН.

У період з 5 по 12 червня російські війська здійснили серію масованих комбінованих ударів БпЛА, авіабомбами та ракетами по території України. Внаслідок атак загинули щонайменше 22 особи, серед яких 3 рятувальники. Ще понад 230, в тому числі діти та 24 рятувальники, - зазнали поранень у 12 областях та місті Києві - зазначив Хорунжий.

За його словами, внаслідок цих ударів пошкоджені понад 300 об’єктів. Серед них, переважно житлова інфраструктура та житлові будинки.

Також постраждали адмінбудівлі, цивільні промислові обʼєкти, величезна кількість автотранспорту.

Крім того, у Києві були пошкоджені лінії метрополітену. В Одесі під удар навіть потрапив пологовий будинок та зоопарк! Цинізм ворога немає меж! - додав пресофіцер ДСНС.

Водночас він запевнив, що попри щоденні виклики, ДСНС продовжує працювати в посиленому режимі та надавати допомогу всім, хто її потребує. За його словами, за ці дні на місцях обстрілів залучалися понад 1200 рятувальників та понад 300 одиниць техніки ДСНС.

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