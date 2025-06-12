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Неделя террора: более 20 погибших и сотни раненых от ударов рф по мирным городам Украины - ГСЧС

Киев • УНН

 • 356 просмотра

С 5 по 12 июня россия атаковала Украину дронами, авиабомбами и ракетами. Погибли 22 человека, более 200 ранены в 12 областях и Киеве, повреждено более 300 объектов.

Неделя террора: более 20 погибших и сотни раненых от ударов рф по мирным городам Украины - ГСЧС

В течение недели - с 5 по 12 июня - российские войска осуществили ряд комбинированных атак по Украине с применением дронов-камикадзе, авиабомб и ракет. В результате чего погибли по меньшей мере 22 человека, среди них трое спасателей, еще более 200 украинцев получили ранения, включая детей. Всего пострадали 12 областей и Киев. Повреждено более 300 объектов, включая жилые дома, метро, роддом и зоопарк в Одессе.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий передает УНН.

В период с 5 по 12 июня российские войска осуществили серию массированных комбинированных ударов БПЛА, авиабомбами и ракетами по территории Украины. В результате атак погибли по меньшей мере 22 человека, среди которых 3 спасателя. Еще более 230, в том числе дети и 24 спасателя, - получили ранения в 12 областях и городе Киеве

- отметил Хорунжий. 

По его словам, в результате этих ударов повреждены более 300 объектов. Среди них, преимущественно жилая инфраструктура и жилые дома.

Также пострадали админздания, гражданские промышленные объекты, огромное количество автотранспорта.

Кроме того, в Киеве были повреждены линии метрополитена. В Одессе под удар даже попал роддом и зоопарк! Цинизм врага не имеет границ!

- добавил пресс-офицер ГСЧС. 

В то же время он заверил, что несмотря на ежедневные вызовы, ГСЧС продолжает работать в усиленном режиме и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. По его словам, за эти дни на местах обстрелов привлекались более 1200 спасателей и более 300 единиц техники ГСЧС.

россияне атаковали дронами юг Одесской области: показали последствия12.06.25, 09:59 • 2104 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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