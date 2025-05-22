Туск прокоментував заяву Трампа про позицію путіна щодо війни в Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп начебто заявив європейським лідерам про небажання володимира путіна завершувати війну в Україні. Про це повідомляє Onet, пише УНН.

Зокрема, Туска запитали щодо заяв Трампа європейським лідерам про те, що "володимир путін не готовий покласти край війні в Україні".

Я не підтверджую таке повідомлення. Але я підтверджую, що ситуація складна, оскільки з російського боку немає й сліду доброї волі в тому, щоб якнайшвидше припинити вогонь і почати чесні мирні переговори. І президент Трамп, і наша європейська "четвірка" сформулювали дуже чітку умову: припинення вогню без будь-яких умов, тобто до початку переговорів, щоб люди перестали гинути