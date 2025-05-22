Туск прокомментировал заявление Трампа о позиции путина по войне в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не может подтвердить сообщение о том, что президент США Дональд Трамп якобы заявил европейским лидерам о нежелании владимира путина завершать войну в Украине. Об этом сообщает Onet, пишет УНН.

В частности, Туска спросили о заявлениях Трампа европейским лидерам о том, что "владимир путин не готов положить конец войне в Украине".

Я не подтверждаю такое сообщение. Но я подтверждаю, что ситуация сложная, поскольку с российской стороны нет и следа доброй воли в том, чтобы как можно быстрее прекратить огонь и начать честные мирные переговоры. И президент Трамп, и наша европейская "четверка" сформулировали очень четкое условие: прекращение огня без каких-либо условий, то есть до начала переговоров, чтобы люди перестали гибнуть