Туск прокомментировал заявление Трампа о позиции путина по войне в Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не может подтвердить сообщение о том, что Трамп говорил европейским лидерам о нежелании Путина завершать войну в Украине. Ситуация сложная, мира не будет.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не может подтвердить сообщение о том, что президент США Дональд Трамп якобы заявил европейским лидерам о нежелании владимира путина завершать войну в Украине. Об этом сообщает Onet, пишет УНН.
Детали
В частности, Туска спросили о заявлениях Трампа европейским лидерам о том, что "владимир путин не готов положить конец войне в Украине".
Я не подтверждаю такое сообщение. Но я подтверждаю, что ситуация сложная, поскольку с российской стороны нет и следа доброй воли в том, чтобы как можно быстрее прекратить огонь и начать честные мирные переговоры. И президент Трамп, и наша европейская "четверка" сформулировали очень четкое условие: прекращение огня без каких-либо условий, то есть до начала переговоров, чтобы люди перестали гибнуть
россияне, с другой стороны, применили свою классическую тактику: затягивание и запутывание разных тем, чтобы не соглашаться на прекращение огня и серьезно не вести мирные переговоры. Ситуация сложная, я бы не сказал, что критическая, но она была сложной с самого начала
Напомним
Как сообщал WSJ, президент США Дональд Трамп приватно в телефонном разговоре заявил европейским лидерам, что российский диктатор владимир путин не готов положить конец войне.