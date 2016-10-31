Турнір з греко-римської боротьби відбудеться у Черкасах
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Черкасах пройде VII відкритий обласний турнір з греко-римської боротьби серед юнаків, повідомили в Управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА, передає УНН-Центр.
Турнір присвячений пам’яті майстра спорту СРСР Лисуна О.
Так, захід проходитиме з 2 по 4 листопада на ПС “Будівельник”.
Урочисте відкриття змагань — 3 листопада о 12:00 год.
Нагадаємо, що змагання зі спортивного орієнтування пройдуть на Черкащині.