Турнир по греко-римской борьбе пройдет в Черкассах

Турнир посвящен памяти мастера спорта СССР Лисун А.

Так, мероприятие будет проходить с 2 по 4 ноября на ПС "Строитель".

Торжественное открытие соревнований - 3 ноября в 12:00.

Напомним, что соревнования по спортивному ориентированию пройдут на Черкасщине.