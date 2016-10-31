Турнир по греко-римской борьбе пройдет в Черкассах
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 31 октября. УНН. В Черкассах пройдет VII открытый областной турнир по греко-римской борьбе среди юношей, сообщили в Управлении по делам семьи, молодежи и спорта Черкасской ОГА, передает УНН-Центр.
Турнир посвящен памяти мастера спорта СССР Лисун А.
Так, мероприятие будет проходить с 2 по 4 ноября на ПС "Строитель".
Торжественное открытие соревнований - 3 ноября в 12:00.
Напомним, что соревнования по спортивному ориентированию пройдут на Черкасщине.