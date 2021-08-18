Туристів в Україні побільшало на 9%: з Саудівської Аравії їздять у 40 разів частіше

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"Проаналізувавши дані за перше півріччя 2021 року, можна зауважити ріст кількості відвідувачів до України на 9% в порівнянні з другим півріччям 2020 року", - повідомило агентство у Facebook.

Деталі

За цей рік Україна, як вказано, прийняла півтора мільйони осіб з різних країн, однак цей показник на 31% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (тоді кількість іноземців в Україні становила 2 млн) та на 75% менше за показник аналогічного періоду 2019 року, коли кількість іноземних гостей досягла майже 6 мільйонів.

У першій половині 2021 року відзначається позитивна динаміка в збільшенні кількості туристів з таких країн як:



Саудівська Аравія (їхня чисельність зросла в 40 разів, та становить 14 тис. осіб, в той час як за аналогічний період 2020 року в Україну приїхало лише 350 громадян),



США (кількість туристів зросла на 69,6% в порівнянні з минулим роком, та досягла 34 тис.),



Ізраїль (ріст на 26%, кількість туристів 26,6 тис.),



Країни Закавказзя (на 100% зросла кількість вірмен (7 тис.), майже на 40% збільшилась кількість туристів з Грузії (становить 15,5 тис.) та на 67% зріс показник Азербайджану (16 тис.).



Традиційними ринками для України також, як зазначається, залишаються Молдова (368 тис.), Росія (198 тис.), Румунія (109 тис.), Білорусь (96 тис.) та Туреччина (93 тис.).

70% іноземців, що відвідали Україну - європейці (на 10% менше від минулорічного показника), 24% - представники країн Азійського регіону (на 8% більше ніж в 2020 році), 2,8% приїхали з Північної Америки та лише 1,7% - громадяни Африканського континенту.

Подорожі українців

За даними ДАРТ, у першому півріччі 2021 року українці на 15% більше виїжджали за кордон, ніж у минулому році. Всього виїхало 5,7 млн громадян України. Традиційним туристичним напрямком залишаються такі країни Туреччина (становить 774 тис.) та Єгипет (кількість туристів збільшилась на 88% та сягає 705 тис.).

З’явилися нові туристичні центри, куди починають їхати все більше українців, наприклад, Домініканська Республіка - ріст на 238% та становить 35 тис. туристів, а це на 5 тис. людей більше, ніж тих, які відвідали Болгарію за аналогічний період. Серед інших країн: Катар (11,5 тис.), Мальдіви (10 тис. відвідувачів, що дорівнює кількості українців до Франції за цей же період), Танзанія (7 тис. відвідувачів), Шрі Ланка (2,5 тис. відвідувачів) тощо.

Доповнення

За даними МЗС України, від початку літа поточного року Україну, зокрема, Київ, Одесу, Львів та Буковель, відвідали понад 40 тисяч туристів країн Перської затоки.