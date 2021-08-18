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Туристов в Украине стало больше на 9%: из Саудовской Аравии ездят в 40 раз чаще

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Украину в первом полугодии 2021 года посетили 1,42 млн туристов, это на 9% больше, чем во втором полугодии прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства развития туризма.

Цитата:

"Проанализировав данные за первое полугодие 2021 года, можно заметить рост количества посетителей в Украину на 9% по сравнению со вторым полугодием 2020 года", - сообщило агентство в Facebook.

Детали

За этот год Украина, как указано, приняла полтора миллиона человек из разных стран, однако этот показатель на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда количество иностранцев в Украине составляло 2 млн) и на 75% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, когда количество иностранных гостей достигло почти 6 миллионов.

В первой половине 2021 года отмечается положительная динамика в увеличении количества туристов из таких стран как:

  • Саудовская Аравия (их численность возросла в 40 раз, и составляет 14 тыс. человек, в то время как за аналогичный период 2020 года в Украину приехало всего 350 граждан),
  • США (количество туристов возросло на 69,6% по сравнению с прошлым годом, и достигло 34 тыс.),
  • Израиль (рост на 26%, количество туристов 26,6 тыс.),
  • Страны Закавказья (на 100% выросло количество армян (7 тыс.), почти на 40% увеличилось количество туристов из Грузии (составляет 15,5 тыс.) и на 67% вырос показатель Азербайджана (16 тыс.).

Традиционными рынками для Украины также, как отмечается, остаются Молдова (368 тыс.), Россия (198 тыс.), Румыния (109 тыс.), Беларусь (96 тыс.) И Турция (93 тыс.).

70% иностранцев, посетивших Украину - европейцы (на 10% меньше прошлогоднего показателя), 24% - представители стран Азиатского региона (на 8% больше, чем в 2020 году), 2,8% приехали из Северной Америки и только 1,7 % - граждане Африканского континента.

Путешествия украинцев

По данным ГАРТ, в первом полугодии 2021 года украинцы на 15% больше выезжали за границу, чем в прошлом году. Всего выехало 5,7 млн граждан Украины. Традиционным туристическим направлением остаются такие страны: Турция (составляет 774 тыс.) и Египет (количество туристов увеличилось на 88% и достигает 705 тыс.).

Появились новые туристические центры, куда начинают ехать все больше украинцев, например, Доминиканская Республика - рост на 238% и составляет 35 тыс. туристов, а это на 5 тыс. человек больше, чем тех, которые посетили Болгарию за аналогичный период. Среди других стран: Катар (11,5 тыс.), Мальдивы (10 тыс. посетителей, равно количеству украинцев во Францию за этот же период), Танзания (7 тыс. посетителей), Шри Ланка (2,5 тыс. посетителей) и тому подобное.

Дополнение

По данным МИД Украины, с начала лета текущего года Украину, в частности, Киев, Одессу, Львов и Буковель, посетили более 40 000 туристов из стран Персидского залива.

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