Бум туристів з країн Перської затоки: Україна влітку вже прийняла звідти понад 40 тисяч мандрівників

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Міністр зауважив значне зростання кількості гостей в Україні з країн Перської затоки.

У цьому контексті дипломат відзначив зусилля, які доклала Українська держава для того, щоб відкрити Україну для туристів з ОАЕ, Саудівської Аравії, Катару, Бахрейну та Кувейту. Він нагадав, що торік Україна в односторонньому порядку скасувала візові вимоги для цих країн. Окрім того, українські дипломати в цих країнах працювали для того, щоб відкрити цілу низку прямих рейсів.

Наразі МЗС працює над тим, щоб не лише арабські, але і українські авіакомпанії активно працювали на цих ринках і возили ще більше туристів, зазначив Кулеба.

Цитата:

“Наша стратегія в умовах пандемії спрацювала, і в рік, коли для туристів всього регіону досі закриті багато європейських країн, вони поїхали до нас. Це дуже серйозний внесок у розвиток туристичної галузі і економіки України. За нашими підрахунками, лише цього літа Київ, Одесу, Львів та Буковель відвідали понад 40 тисяч туристів країн (Перської — ред.) затоки. Ми працюємо над тим, щоб наступного року вони повернулись до нас, і щоб привезли з собою нових туристів”, — підкреслив міністр.

Що було раніше

У липні минулого року Україна відкрила безвіз для громадян з Австралії, Кувейту та Саудівської Аравії, та заявила про очікування лібералізації візових процедур для громадян України.