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Турецькі вчені назвали свинину найважчим для перетравлення м'ясом

Київ • УНН

 • 43033 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Доцент і доктор Університету Наміка Кемаля Мехмет Ярдімчі на Міжнародній європейській конференції з міждисциплінарним науковим дослідженням в Анкарі представив роботу, в якій пояснив вплив споживання свинини на здоров'я людини, передає УНН.

Турецькі вчені назвали свинину найважчим для перетравлення м'ясом

Цитата: 

"Свині - репродуктивні тварини з чудовим розміром посліду. У них вік статевої зрілості 3-12 місяців і середній період вагітності 114 днів. Свиноматка може народити 12 поросят. Порося, вага якого при народженні становить кілька сотень грамів, досягає 100 кг за 4-6 місяців і 160 кг за десять місяців. Це швидкий розвиток пов'язано з секрецією гормонів, таких як гормон росту, інсулін, андрогени, естрогени, гормон щитовидної залози і глюкокортикоїди. Вважається, що гормони в їжі порушують гомеостаз споживачів", - зазначив учений.

Деталі

Численні наукові дослідження показали зв'язок між вживанням свинини і порушеннями здоров'я. Спеціальні отрути (сутоксіни), присутні в свинині, не можуть бути розщеплені організмом людини і тому відкладаються в організмі, додає Мехмет Ярдімчі.

"Свинина має високий енергетичний потенціал, і при надмірному вживанні вона буде накопичуватися в тканинах людини. Це призведе до ожиріння у тих, хто їсть свинину, а вживання занадто великої кількості свинини підвищить рівень холестерину, що призведе до високого кров'яного тиску, атеросклерозу або порушень кровообігу і серцевих нападів", - зазначив лікар.

Також Мехмет Ярдімчі стверджує, що свині не потіють через відсутність потових залоз, маючи швидкий метаболізм. Таким чином токсини накопичуються безпосередньо в м'язах.

"М'ясо свинини на 30% складається з жиру з високим вмістом насичених жирних кислот, що підвищує ризик гіперліпідемії і призводить до серцево-судинних захворювань. Тобто свинина - одне з найскладніших для перетравлення видів м'яса серед всіх видів продуктів тваринництва", - повідомив учений.

М'ясо свині також багате сіаловою кислотою, відмінної від людини, N-гліколілнейраміновою кислотою (Neu5Gc), і люди не можуть синтезувати це з'єднання. Це являє собою потенційний ризик серцево-судинних і запальних захворювань і раку, оскільки пухлини накопичують "нелюдську" сіалову кислоту Neu5Gc.

Доповнення

В Інституті раку пояснили вплив червоного м'яса на розвиток онкозахворювань. 

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