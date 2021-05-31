В Институте рака объяснили влияние красного мяса на развитие онкозаболеваний
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Поедание большого количества обработанного (копченого, вяленого) и жареного на гриле красного мяса может повышать риск развития колоректального рака. Об этом сообщили в Национальном институте рака, передает УНН.
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"Причиной такой связи может быть высокий уровень N-Нитрозосоединения (NOC) в красном мясе - веществ, которые являются потенциальными канцерогенами и способны вызвать NOC-индуцированные изменения ДНК", - пояснили в НИР.
Детали
Также определенную роль могут играть гетероциклические амины (HCA) и полициклические (PCA), образующиеся в мясе под действием высоких температур, то есть при способе приготовления гриль или барбекю, добавляют в Национальном институте рака.
Дополнение
Минздрав Украины рекомендует украинцам съедать не более 500 гр красного мяса в неделю.
Справка
Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.