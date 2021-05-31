В Інституті раку пояснили вплив червоного м’яса на розвиток онкозахворювань

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"Причиною такого зв’язку може бути високий рівень N-нітрозосполук (NOC) у червоному м’ясі – речовин, які є потенційними канцерогенами та здатні викликати NOC-індуковані зміни ДНК", - пояснили в НІР.

Деталі

Також певну роль можуть відігравати гетероциклічні аміни (HCA) та поліциклічні (PCA), що утворюється в м’ясі під дією високих температур, тобто при способі приготування гриль або барбекю, додають у Національному інституті раку.

Доповнення

МОЗ України рекомендує українцям з'їдати не більше 500 гр червоного м'яса на тиждень.

Довідка

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.