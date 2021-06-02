Турецкие ученые назвали свинину самым тяжелым для переваривания мясом

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"Свиньи - репродуктивные животные с прекрасным размером помета. У них возраст половой зрелости 3-12 месяцев и средний период беременности 114 дней. Свиноматка может родить 12 поросят. Поросенок, вес которого при рождении составляет несколько сотен граммов, достигает 100 кг за 4-6 месяцев и 160 кг за десять месяцев. Это быстрое развитие связано с секрецией гормонов, таких как гормон роста, инсулин, андрогены, эстрогены, гормон щитовидной железы и глюкокортикоиды. Считается, что гормоны в еде нарушают гомеостаз потребителей", - отметил ученый.

Детали

Многочисленные научные исследования показали связь между употреблением свинины и нарушениями здоровья. Специальные яды (сутоксины), присутствующие в свинине, не могут быть расщеплены организмом человека и поэтому откладываются в организме, добавляет Мехмет Ярдимчи.

"Свинина имеет высокий энергетический потенциал, и при чрезмерном употреблении она будет накапливаться в тканях человека. Это приведет к ожирению у тех, кто ест свинину, а употребление слишком большого количества свинины повысит уровень холестерина, что приведет к высокому кровяному давлению, атеросклерозу или нарушениям кровообращения и сердечным приступам", - отметил врач.

Также Мехмет Ярдимчи утверждает, что свиньи не потеют из-за отсутствия потовых желез, имея быстрый метаболизм. Таким образом токсины накапливаются непосредственно в мышцах.

"Мясо свинины на 30% состоит из жира с высоким содержанием насыщенных жирных кислот, что повышает риск гиперлипидемии и приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. То есть свинина - одно из самых сложных для переваривания видов мяса среди всех видов продуктов животноводства", - сообщил ученый.

Мясо свиньи также богато сиаловой кислотой, отличной от человека, N-гликолилнейраминовой кислотой (Neu5Gc), и люди не могут синтезировать это соединение. Это потенциальный риск сердечно-сосудистых и воспалительных заболеваний и рака, поскольку опухоли накапливают "нечеловеческую" сиаловую кислоту Neu5Gc.

Дополнение

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