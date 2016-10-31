Турецька поліція затримала головного редактора опозиційної газети
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Турецька поліція затримала головного редактора опозиційної газети "Cumhuriyet" через скоєння злочинів від імені "Gulenist Terror Organisation" і курдських бойовиків. Про це передає УНН з посиланням на Reuters.
"Раніше в понеділок поліція затримала редактора "Cumhuriyet", однієї з небагатьох, що залишилися, опозиційних газет Туреччини, і провела обшуки в будинках деяких керівників. У заяві говориться, що керівників звинувачують у скоєнні злочинів від імені FETO і курдських бойовиків. При цьому не обов'язково можуть бути членами цих організацій", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура у свої заяві повідомила, що розслідування розпочали у серпні, коли затвердили, що публікації газети мали на меті легітимізувати невдалий переворот у Туреччині 15 липня.
Як повідомляв УНН, влада Туреччини звільнила більше 10 000 осіб за можливі зв'язки з Фетхуллахом Гюленом, який підозрюється в організації спроби державного перевороту.