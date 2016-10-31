Турецкая полиция задержала главного редактора оппозиционной газеты

"Ранее в понедельник полиция задержала редактора " Cumhuriyet ", одной из немногих оставшихся оппозиционных газет Турции, и провела обыски в домах некоторых руководителей. В заявлении говорится, что руководителей обвиняют в совершении преступлений от имени FETO и курдских боевиков. При этом не обязательно могут быть членами этих организаций ", - говорится в сообщении.

Прокуратура в своем заявлении сообщила, что расследование начали в августе, когда утвердили, что публикации газеты имели целью легитимизировать неудачный переворот в Турции 15 июля.

Как сообщал УНН, власти Турции освободили более 10 тысяч человек за возможные связи с Фетхуллахом Гюленом, который подозревается в организации попытки государственного переворота .