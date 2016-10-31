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15 марта, 19:03 • 116614 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171174 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140933 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133190 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114330 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106364 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102095 просмотра

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Турецкая полиция задержала главного редактора оппозиционной газеты

Турецкая полиция задержала главного редактора оппозиционной газеты

Киев • УНН

 • 8481 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Турецкая полиция задержала главного редактора оппозиционной газеты "Cumhuriyet" из-за совершения преступлений от имени "Gulenist Terror Organisation" и курдских боевиков. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Ранее в понедельник полиция задержала редактора " Cumhuriyet ", одной из немногих оставшихся оппозиционных газет Турции, и провела обыски в домах некоторых руководителей. В заявлении говорится, что руководителей обвиняют в совершении преступлений от имени FETO и курдских боевиков. При этом не обязательно могут быть членами этих организаций ", - говорится в сообщении.

Прокуратура в своем заявлении сообщила, что расследование начали в августе, когда утвердили, что публикации газеты имели целью легитимизировать неудачный переворот в Турции 15 июля.

Как сообщал УНН, власти Турции освободили более 10 тысяч человек за возможные связи с Фетхуллахом Гюленом, который подозревается в организации попытки государственного переворота .

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