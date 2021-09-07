Туреччина каже, працює з Катаром і США щодо використання аеропорту в Кабулі

Цитата:

"Ми працюємо з Катаром і США щодо аеропорту Кабула", - сказав Чавушоглу.

Деталі

З його слів, наразі там працюють 19 турецьких технічних фахівців.

"Але найважливіше питання - хто буде забезпечувати безпеку? "Талібан" може забезпечувати безпеку за межами аеропорту, але охоронна компанія або одна або дві держави,яким міжнародне співтовариство може довіряти, повинні забезпечувати всередині", - вказав голова МЗС Туреччини, додавши, що для виконання місії може бути використана приватна охоронна компанія, якщо таліби будуть наполягати на тому, щоб в Афганістані не було іноземних сил.

Доповнення

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан розповідав, що рух “Талібан” веде переговори з Катаром і Туреччиною про управління кабульським аеропортом після виведення американських військ з Афганістану. Переговори спрямовані на забезпечення безпеки аеропорту, щоб люди, які бажають залишити країну, могли зробити це комерційними рейсами.

І справді, у Туреччині вказували, що таліби намагаються домовитися з ними про управління аеропортом.

У Катарі також пізніше також заявили, що працюють з талібами для відкриття аеропорту Кабула "якомога швидше".

До слова

31 серпня речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна планує продовжувати евакуацію своїх громадян з Афганістану після 31 серпня. За його словами, за останні кілька днів в українські дипломатичні відомства надійшла нова хвиля запитів про евакуацію з країни.

У цьому контексті варто відзначити, що Президент Володимир Зеленський раніше провів телефонну розмову з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Розмова йшла про налагодження дієвого співробітництва з метою евакуації громадян України з території Афганістану.

Контекст

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.