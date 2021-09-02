У Катарі заявили, що працюють з талібами для відкриття аеропорту Кабула "якомога швидше"

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Так, Шейх Мохаммед зробив заяву на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом в Досі.

Як зазначає агентство AFP, йдеться про відкриття аеропорту “якомога швидше”.

Відзначимо, що на тій же пресконференції Рааб заявив про необхідність взаємодіяти з талібами щодо Афганістану, у той же час, за його словами, у Великої Британії немає планів з визнання їх уряду найближчим часом.

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Додамо

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що “Талібан” веде переговори з Катаром і Туреччиною про управління кабульського аеропорту після виведення американських військ з Афганістану.

Переговори спрямовані на забезпечення безпеки аеропорту, щоб люди, які хочуть покинути країну, могли зробити це комерційними рейсами.

Раніше стало відомо, що таліби намагаються домовитися з Туреччиною про управління аеропортом. Зокрема, про це розповів президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, зазначивши, що Анкара все ще обмірковує цю пропозицію.

Додамо

31 серпня прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна планує продовжувати евакуацію своїх громадян з Афганістану після 31 серпня. За його словами, за останні кілька днів в українські дипломатичні відомства надійшла нова хвиля запитів про евакуацію з країни. У цьому контексті слід зазначити, що Президент Володимир Зеленський ще минулого тижня провів телефонну розмову з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Розмова йшла про налагодження ефективної співпраці з метою евакуації громадян України з території Афганістану.

Контекст

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.