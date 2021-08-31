"Талибан" ведет переговоры с Катаром и Турцией об управлении аэропортом Кабула - Ле Дриан

КИЕВ. 31 августа. УНН. Движение "Талибан" ведет переговоры с Катаром и Турцией об управлении кабульского аэропорта после вывода американских войск из Афганистана. Переговоры направлены на обеспечение безопасности аэропорта, чтобы люди, которые хотят покинуть страну, могли сделать это коммерческими рейсами. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире французского телеканала France 2 во вторник.