"Талибан" ведет переговоры с Катаром и Турцией об управлении аэропортом Кабула - Ле Дриан
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Движение "Талибан" ведет переговоры с Катаром и Турцией об управлении кабульского аэропорта после вывода американских войск из Афганистана. Переговоры направлены на обеспечение безопасности аэропорта, чтобы люди, которые хотят покинуть страну, могли сделать это коммерческими рейсами. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире французского телеканала France 2 во вторник.
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"Постановление Совета Безопасности (ООН) об охране аэропорта должно быть выполнено. Ведутся переговоры с катарцами и турками об управлении аэропортом. Мы должны требовать, чтобы доступ в аэропорт был безопасным", - сказал Ле Дриан, которого цитирует, в частности, Reuters и Al Jazeera.
Добавим
Ранее было установлено крайний срок для эвакуации из Афганистана - до 31 августа. США вывели свой контингент из страны до этого срока. Решение о выходе из Афганистана США приняли ранее вместе с союзниками, в том числе по НАТО.
Федеральное управление гражданской авиации США заявило в понедельник, что с выходом США из Афганистана американским гражданским самолетам запрещается осуществлять полеты над страной без предварительного разрешения.
Ранее стало известно, что талибы пытаются договориться с Турцией об управлении аэропортом. В частности, об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что Анкара все еще обдумывает это предложение.
31 августа пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина планирует продолжать эвакуацию своих граждан из Афганистана после 31 августа. По его словам, за последние несколько дней в украинские дипломатические ведомства поступила новая волна запросов об эвакуации из страны.
В этом контексте следует отметить, что Президент Владимир Зеленский еще на прошлой неделе провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Разговор шел о налаживании эффективного сотрудничества с целью эвакуации граждан Украины с территории Афганистана.
Контекст
Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.
Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы до определенного крайнего срока - 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.