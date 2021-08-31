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Эвакуация украинцев из Афганистана продолжится после 31 августа, еще есть желающие - МИД

Эвакуация украинцев из Афганистана продолжится после 31 августа, еще есть желающие - МИД

Киев  •  УНН

 • 22294 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, за последние несколько дней в украинские дипломатические ведомства поступила новая волна запросов об эвакуации из страны. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, который есть в распоряжении УНН.

Цитата:

"Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа. В то же время, маршруты возвращения наших граждан могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула", - сказал Николенко, добавив, что риски в сфере безопасности в стране продолжают расти.

"За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь", - заявил представитель МИД.

Детали

По его словам, в настоящее время по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, дипломаты вместе с представителями других ведомств разрабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов.

Как только появится первая возможность, все украинские граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях, отметил он.

"Важный момент: любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет уехать, так и тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы", - подчеркнул Николенко.

Дополнение

Украина за последние несколько недель организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек.

Это один из самых высоких показателей успешных операций среди иностранных государств, граждане которых нуждаются в помощи в Афганистане.

Контекст

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы до определенного крайнего срока - 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

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