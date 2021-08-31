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"Талібан" веде переговори з Катаром і Туреччиною про управління аеропортом Кабула - Ле Дріан

"Талібан" веде переговори з Катаром і Туреччиною про управління аеропортом Кабула - Ле Дріан

Київ • УНН

 • 17212 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Рух “Талібан” веде переговори з Катаром і Туреччиною про управління кабульським аеропортом після виведення американських військ з Афганістану. Переговори спрямовані на забезпечення безпеки аеропорту, щоб люди, які бажають залишити країну, могли зробити це комерційними рейсами. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в ефірі французького телеканалу France 2 у вівторок.

Цитата:

“Постанова Ради Безпеки (ООН) про охорону аеропорту повинно бути виконано. Ведуться переговори з катарцями і турками про управління аеропортом. Ми повинні вимагати, щоб доступ в аеропорт був безпечним ”, - сказав Ле Дріан, якого цитує, зокрема, Reuters і Al Jazeera.

Додамо

Раніше було встановлено крайній термін для евакуації з Афганістану - до 31 серпня. США вивели свій контингент з країни до цього часу. Рішення про вихід з Афганістану США ухвалили раніше разом із союзниками, у тому числі по НАТО.

Федеральне управління цивільної авіації США заявило в понеділок, що з виходом США з Афганістану американським цивільним літакам забороняється здійснювати польоти над країною без попереднього дозволу.

Раніше стало відомо, що таліби намагаються домовитися з Туреччиною про управління аеропортом. Зокрема, про це розповів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, зазначивши, що Анкара все ще обмірковує цю пропозицію.

31 серпня прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна планує продовжувати евакуацію своїх громадян з Афганістану після 31 серпня. За його словами, за останні кілька днів в українські дипломатичні відомства надійшла нова хвиля запитів про евакуацію з країни.

У цьому контексті варто відзначити, що Президент Володимир Зеленський ще минулого тижня провів телефонну розмову з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Розмова йшла про налагодження дієвого співробітництва з метою евакуації громадян України з території Афганістану.

Контекст

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

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