Тупицький і Касмінін хочуть через ОАСК поновитися і повернути собі зарплату

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"ОАСК зареєстровано дві заяви про забезпечення позову до Конституційного Суду України та заступника голови КСУ Сергія Головатого. Заявниками зазначені Олександр Тупицький та Олександр Касмінін", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, серед вимог вказаних заяв – заборонити заступнику голови КСУ Сергію Головатому та будь-яким іншим службовим й посадовим особам вчиняти дії, направлені на припинення повноважень та звільнення Олександра Тупицького з посади судді та голови КСУ, Олександра Касмініна – з посади судді КСУ у зв’язку із ухваленням відповідних указів Президента України.

Також позивачі просять ОАСК зупинити дію розпоряджень КСУ, відповідно до яких Олександру Тупицькому та Олександру Касмініну було тимчасово зупинено виплату винагороди судді КСУ та зупинено використання ними державного майна і транспортних засобів.

Зазначається, що відповідні заяви надійшли до суду до подання самих позовів, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України. Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Доповнення

Тривають й інші судові процеси за позовами Тупицького. Так, Верховний Суд 20 травня планує розгляд справи за позовом Тупицького про його відсторонення від посади судді КСУ. Також 20 травня Верховний Суд планує розгляд скарги Тупицького на його звільнення з посади судді КСУ указом Президента від 27 березня цього року.

Президент України Володимир Зеленський раніше підписав укази, яким спочатку відсторонив Тупицького, а потім - скасував указ ще часів Януковича про призначення Тупицького і Касмініна суддями КСУ.

Такі рішення послідували після контроверсійного рішення КСУ, що стосувалося антикорупційних інституцій та електронного декларування, зокрема - скасування відповідальності за брехню в деклараціях. Ця реформа свого часу стала однією з передумов для запуску безвізу з ЄС та для пільгової фінансової допомоги Україні від Заходу.