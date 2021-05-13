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Тупицкий и Касминин хотят через ОАСК восстановиться и вернуть себе зарплату

Киев • УНН

 • 17989 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Окружной административный суд Киева зарегистрировал два заявления об обеспечении иска к Конституционному Суду Украины и заместителю председателя КСУ Сергею Головатому от имени Александра Тупицкого и Александра Касминина, указы о назначении которых на должности судей Конституционного Суда ранее отменили. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.

Тупицкий и Касминин хотят через ОАСК восстановиться и вернуть себе зарплату

Цитата:

"ОАСК зарегистрированы два заявления об обеспечении иска к Конституционному Суду Украины и заместителю председателя КСУ Сергея Головатого. Заявителями указанные Александр Тупицкий и Александр Касминин", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, среди требований указанных заявлений - запретить заместителю председателя КСУ Сергею Головатому и любым другим служебным и должностным лицам совершать действия, направленные на прекращение полномочий и увольнение Александра Тупицкого с должности судьи и председателя КСУ, Александра Касминина - с должности судьи КСУ в связи с принятием соответствующих указов Президента Украины.

Также истцы просят ОАСК остановить действие распоряжений КСУ, согласно которым Александру Тупицкому и Александру Касминину было временно остановлено выплату вознаграждения судьи КСУ и остановлено использование ими государственного имущества и транспортных средств.

Отмечается, что соответствующие заявления поступили в суд до представления самых исков, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины. Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Дополнение

Продолжаются и другие судебные процессы по искам Тупицкого. Так, Верховный Суд 20 мая планирует рассмотрение дела по иску Тупицкого о его отстранении от должности судьи КСУ. Также 20 мая Верховный Суд планирует рассмотрение жалобы Тупицкого на его увольнение с должности судьи КСУ указом Президента от 27 марта этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указы, которым сначала отстранил Тупицкого, а затем - отменил указ еще времен Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

Такие решения последовали после контроверсионного решения КСУ, касавшегося антикоррупционных институтов и электронного декларирования, в частности - отмены ответственности за ложь в декларациях. Эта реформа в свое время стала одной из предпосылок для запуска безвиза с ЕС и для льготной финансовой помощи Украине от Запада.

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