Туман на дорогах Київщини 21 листопада: водіям та пішоходам варто бути особливо уважними
Київ • УНН
У п'ятницю, 21 листопада, вночі та вранці на дорогах Київщини очікується туман з видимістю 200-500 м. Патрульна поліція Київської області закликає водіїв та пішоходів дотримуватись правил дорожнього руху та бути обережними.
У п’ятницю, 21 листопада, вночі і вранці на дорогах Київщини очікується туман - видимість 200-500 м (І рівень небезпечності). Про це повідомляє УНН з посиланням на патрульну поліцію Київської області.
Деталі
Правоохоронці закликали водіїв і пішоходів неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, бути особливо уважними та обережними.
Так, водіям, щоб зменшити ризики на дорозі, слід дотримуватися наступних порад:
- уникати ризикованих маневрів і знижуйте швидкість;
- під'їжджаючи до пішохідних переходів чи дитячих закладів, слід бути особливо уважними;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- вмикати протитуманні фари разом із ближнім світлом;
- під час зупинки вмикати аварійну сигналізацію.
Пішоходам слід переходити дорогу у дозволених місцях. Також вони мають обов’язково використовувати світловідбивні елементи на одязі, щоб бути помітними для водіїв в темну пору доби.
