Туман на дорогах Київщини 21 листопада: водіям та пішоходам варто бути особливо уважними

У п’ятницю, 21 листопада, вночі і вранці на дорогах Київщини очікується туман - видимість 200-500 м (І рівень небезпечності). Про це повідомляє УНН з посиланням на патрульну поліцію Київської області.

Деталі

Правоохоронці закликали водіїв і пішоходів неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, бути особливо уважними та обережними.

Так, водіям, щоб зменшити ризики на дорозі, слід дотримуватися наступних порад:

уникати ризикованих маневрів і знижуйте швидкість;

під'їжджаючи до пішохідних переходів чи дитячих закладів, слід бути особливо уважними;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

вмикати протитуманні фари разом із ближнім світлом;

під час зупинки вмикати аварійну сигналізацію.

Пішоходам слід переходити дорогу у дозволених місцях. Також вони мають обов’язково використовувати світловідбивні елементи на одязі, щоб бути помітними для водіїв в темну пору доби.

