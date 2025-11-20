Туман на дорогах Киевской области 21 ноября: водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными

$42.090.00
13:38
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
13:09
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
12:48
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
12:24
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
12:24
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
Эксклюзив
20 ноября, 08:56
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
20 ноября, 08:21
Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей
20 ноября, 07:57
В Тернополе 22 человека до сих пор ищут после российского удара - ЗеленскийVideo
20 ноября, 07:11
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto
Эксклюзив
20 ноября, 06:00
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
"Это похоже на ИПСО": украинский дипломат Кислица раскритиковал план Трампа по прекращению войны
20 ноября, 08:01
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения
20 ноября, 08:12
рф атаковала энергетику в четырех областях, графики круглосуточно во всех регионах - Минэнерго
20 ноября, 08:40
План Трампа по Украине: россия будет платить аренду за Донбасс, но сумма не разглашается - The Telegraph
20 ноября, 08:42
Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям после атаки рф 19 ноября - МАГАТЭ
11:00
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
13:38
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
Эксклюзив
13:09
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
12:24
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
12:24
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
Эксклюзив
20 ноября, 08:56
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Сергей Кислыця
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Донецкая область
Меган Маркл появилась на обложке Harper's Bazaar
14:45
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн
19 ноября, 23:28
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме
19 ноября, 07:49
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"
18 ноября, 16:06
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсацию
18 ноября, 16:02
Техника
Дипломатка
Отопление
БМ-21 «Град»
Financial Times

Туман на дорогах Киевской области 21 ноября: водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными

Киев • УНН

 • 150 просмотра

В пятницу, 21 ноября, ночью и утром на дорогах Киевской области ожидается туман с видимостью 200-500 м. Патрульная полиция Киевской области призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными.

Туман на дорогах Киевской области 21 ноября: водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными

В пятницу, 21 ноября, ночью и утром на дорогах Киевской области ожидается туман - видимость 200-500 м (І уровень опасности). Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киевской области.

Детали

Правоохранители призвали водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть особенно внимательными и осторожными.

Так, водителям, чтобы уменьшить риски на дороге, следует придерживаться следующих советов:

  • избегать рискованных маневров и снижать скорость;
    • подъезжая к пешеходным переходам или детским учреждениям, следует быть особенно внимательными;
      • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
        • включать противотуманные фары вместе с ближним светом;
          • во время остановки включать аварийную сигнализацию.

            Пешеходам следует переходить дорогу в разрешенных местах. Также они должны обязательно использовать светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток.

            Украину накроет облачность: где ожидать дождей в воскресенье
16.11.25, 06:58

            Евгений Устименко

