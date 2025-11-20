Туман на дорогах Киевской области 21 ноября: водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными

В пятницу, 21 ноября, ночью и утром на дорогах Киевской области ожидается туман - видимость 200-500 м (І уровень опасности). Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киевской области.

Детали

Правоохранители призвали водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть особенно внимательными и осторожными.

Так, водителям, чтобы уменьшить риски на дороге, следует придерживаться следующих советов:

избегать рискованных маневров и снижать скорость;

подъезжая к пешеходным переходам или детским учреждениям, следует быть особенно внимательными;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

включать противотуманные фары вместе с ближним светом;

во время остановки включать аварийную сигнализацию.

Пешеходам следует переходить дорогу в разрешенных местах. Также они должны обязательно использовать светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток.

