Циклон несе грози й зливи: яка погода очікується в Україні 29 липня
Київ • УНН
29 липня циклон принесе дощі з грозами на захід, північ та окремі центральні області України, тоді як на півдні та сході збережеться спека до +36°C. Через значні температурні контрасти можливі шквали та град.
29 липня Україну накриє нестійка погода. Циклон спричинить дощі з грозами в західних, північних та окремих центральних областях, тоді як на півдні та сході триматиметься спека до +36°C. Через температурні контрасти можливі шквали та град, повідомила синоптик Наталя Діденко, пише УНН.
Деталі
Атмосферні фронти та загалом масштабна область низького атмосферного тиску (циклон) визначатимуть завтра, 29-го липня, нестійку дощову погоду в західних областях, місцями на півночі України, на Черкащині, у Кропивницькому з районами, на Вінниччині та Одещині
На решту території за її словами - завтра переважатиме суха погода. Також синоптик зазначила, що через це різні метеорологічні прогнози погоди не зовсім одностайні.
Температура повітря, за словами Діденко, найвищою залишається на півдні України, +32+36 градусів.
- на сході +30+34 градуси;
- на півночі +28+32 градуси;
- у центральній частині +32+36 градусів, на Вінниччині +25+28 градусів;
- у західних областях завтра +18+23 градуси, місцями у дощах +16+18 градусів.
Уважно! Ситуація через сильні температурні контрасти нестійка, під час злив можливі сильні грози, град і шквали. Тому будьте обережними
За її прогнозом, у Києві 29-го липня місцями можливі дощі та грози. Температура повітря прогріється до +29-+30 градусів.
Таке перенасичене вологою повітря ще й паркЕ, можливий фізичний дискомфорт, особливо у людей із бронхо-легеневими недугами
Вона додала, що після завтрашнього спекотного стрибка 30-31 липня очікується зниження температури повітря.
Проте загалом, південь, схід, Дніпропетровщина й надалі належатимуть області дуже високої температури повітря. Послаблення спеки в цих регіонах, за попередніми прогнозами погоди, ймовірне 8-9 серпня
Нагадаємо
Сьогодні у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються значні дощі та грози. У низці інших областей прогнозуються грози, град та шквали 15-20 м/с, що відповідає I рівню небезпечності.