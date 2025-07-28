Циклон несет грозы и ливни: какая погода ожидается в Украине 29 июля

29 июля Украину накроет неустойчивая погода. Циклон вызовет дожди с грозами в западных, северных и отдельных центральных областях, тогда как на юге и востоке будет держаться жара до +36°C. Из-за температурных контрастов возможны шквалы и град, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Атмосферные фронты и в целом масштабная область низкого атмосферного давления (циклон) будут определять завтра, 29 июля, неустойчивую дождливую погоду в западных областях, местами на севере Украины, на Черкасщине, в Кропивницком с районами, на Винниччине и Одесщине

На остальной территории, по ее словам, завтра будет преобладать сухая погода. Также синоптик отметила, что из-за этого различные метеорологические прогнозы погоды не совсем единодушны.

Температура воздуха, по словам Диденко, самой высокой остается на юге Украины, +32+36 градусов.

Внимательно! Ситуация из-за сильных температурных контрастов неустойчивая, во время ливней возможны сильные грозы, град и шквалы. Поэтому будьте осторожны

По ее прогнозу, в Киеве 29 июля местами возможны дожди и грозы. Температура воздуха прогреется до +29-+30 градусов.

Такой перенасыщенный влагой воздух еще и паркий, возможен физический дискомфорт, особенно у людей с бронхо-легочными недугами

Она добавила, что после завтрашнего жаркого скачка 30-31 июля ожидается снижение температуры воздуха.

Однако в целом, юг, восток, Днепропетровщина и в дальнейшем будут принадлежать области очень высокой температуры воздуха. Ослабление жары в этих регионах, по предварительным прогнозам погоды, вероятно 8-9 августа