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Циклон несет грозы и ливни: какая погода ожидается в Украине 29 июля

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

29 июля циклон принесет дожди с грозами на запад, север и отдельные центральные области Украины, тогда как на юге и востоке сохранится жара до +36°C. Из-за значительных температурных контрастов возможны шквалы и град.

Циклон несет грозы и ливни: какая погода ожидается в Украине 29 июля

29 июля Украину накроет неустойчивая погода. Циклон вызовет дожди с грозами в западных, северных и отдельных центральных областях, тогда как на юге и востоке будет держаться жара до +36°C. Из-за температурных контрастов возможны шквалы и град, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

Атмосферные фронты и в целом масштабная область низкого атмосферного давления (циклон) будут определять завтра, 29 июля, неустойчивую дождливую погоду в западных областях, местами на севере Украины, на Черкасщине, в Кропивницком с районами, на Винниччине и Одесщине

- написала она.

На остальной территории, по ее словам, завтра будет преобладать сухая погода. Также синоптик отметила, что из-за этого различные метеорологические прогнозы погоды не совсем единодушны.

Температура воздуха, по словам Диденко, самой высокой остается на юге Украины, +32+36 градусов.

  • на востоке +30+34 градуса;
    • на севере +28+32 градуса;
      • в центральной части +32+36 градусов, на Винниччине +25+28 градусов;
        • в западных областях завтра +18+23 градуса, местами в дождях +16+18 градусов.

          Внимательно! Ситуация из-за сильных температурных контрастов неустойчивая, во время ливней возможны сильные грозы, град и шквалы. Поэтому будьте осторожны

          - предостерегла синоптик.

          По ее прогнозу, в Киеве 29 июля местами возможны дожди и грозы. Температура воздуха прогреется до +29-+30 градусов.

          Такой перенасыщенный влагой воздух еще и паркий, возможен физический дискомфорт, особенно у людей с бронхо-легочными недугами

          - отметила Диденко.

          Она добавила, что после завтрашнего жаркого скачка 30-31 июля ожидается снижение температуры воздуха.

          Однако в целом, юг, восток, Днепропетровщина и в дальнейшем будут принадлежать области очень высокой температуры воздуха. Ослабление жары в этих регионах, по предварительным прогнозам погоды, вероятно 8-9 августа

          - подытожила она.

          Напомним

          Сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются значительные дожди и грозы. В ряде других областей прогнозируются грозы, град и шквалы 15-20 м/с, что соответствует I уровню опасности.

          Алена Уткина

          Алена Уткина

          Погода и окружающая среда
          Винницкая область
          Черкасская область
          Одесская область
          Днепропетровская область
          Украина
          Кропивницкий
          Киев
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