Цибуля в Україні подешевшала ще на 15% через надлишок низькоякісного товару

Збільшення пропозиції продукції невисокої якості, яка не користується активним попитом, спричиняє подальше зниження цін на ринку цибулі в Україні. За словами самих фермерів, частка некондиційних овочів у загальному обсязі врожаю 2025 року щонайменше вдвічі перевищує минулорічні показники. Про це повідомляє EastFruit, пише УНН.

Так, на сьогоднішній день виробники пропонують цибулю до продажу в діапазоні 4-9 грн/кг ($0,10-0,21/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

Причиною зниження цін на цибулю експерти називають збільшення пропозиції на ринку цієї продукції середньої та низької якості. Через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю істотно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання. Намагаючись у найкоротший термін реалізувати таку цибулю, продавці все частіше вдаються до зниження відпускних цін на свою продукцію.

Тим часом продукція високої якості зараз рідко надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її в сховищах, чекаючи вищих цін