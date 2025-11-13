Цибуля в Україні подешевшала ще на 15% через надлишок низькоякісного товару

$42.040.02
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20542 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52147 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33683 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33451 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70711 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42617 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39386 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37424 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33316 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57722 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11685 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22418 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10659 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 4330 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:40 • 52151 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 11:14 • 70716 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57849 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46809 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103744 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54905 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54856 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44687 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83059 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82624 перегляди
Цибуля в Україні подешевшала ще на 15% через надлишок низькоякісного товару

Київ • УНН

 • 2226 перегляди

В Україні продовжує знижуватися ціна на цибулю, яка за тиждень подешевшала на 15%. Це пов'язано зі збільшенням пропозиції неякісної продукції, непридатної для тривалого зберігання.

Цибуля в Україні подешевшала ще на 15% через надлишок низькоякісного товару

Збільшення пропозиції продукції невисокої якості, яка не користується активним попитом, спричиняє подальше зниження цін на ринку цибулі в Україні. За словами самих фермерів, частка некондиційних овочів у загальному обсязі врожаю 2025 року щонайменше вдвічі перевищує минулорічні показники. Про це повідомляє EastFruit, пише УНН.

Деталі

Так, на сьогоднішній день виробники пропонують цибулю до продажу в діапазоні 4-9 грн/кг ($0,10-0,21/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

Причиною зниження цін на цибулю експерти називають збільшення пропозиції на ринку цієї продукції середньої та низької якості. Через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю істотно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання. Намагаючись у найкоротший термін реалізувати таку цибулю, продавці все частіше вдаються до зниження відпускних цін на свою продукцію.

Тим часом продукція високої якості зараз рідко надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її в сховищах, чекаючи вищих цін

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогоднішній день цибуля в Україні вже коштує в середньому на 42% дешевше, ніж за аналогічний торішній період. Ключові гравці ринку не відкидають того, що найближчими днями понижувальний тренд може наростати, адже пропозиція цибулі на внутрішньому ринку продовжує збільшуватися.

Ціни на огірки зростають, а цибуля дешевшає: що відомо про ситуацію на ринку продовольства України25.09.25, 18:20 • 3658 переглядiв

Ольга Розгон

