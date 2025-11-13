Лук в Украине подешевел еще на 15% из-за избытка низкокачественного товара

Увеличение предложения некачественной продукции, не пользующейся активным спросом, приводит к дальнейшему снижению цен на рынке лука в Украине. По словам самих фермеров, доля некондиционных овощей в общем объеме урожая 2025 года как минимум вдвое превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщает EastFruit, пишет УНН.

Подробности

Так, на сегодняшний день производители предлагают лук к продаже в диапазоне 4-9 грн/кг ($0,10-0,21/кг), в зависимости от качества и объемов предложенных партий продукции, что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.

Причиной снижения цен на лук эксперты называют увеличение предложения на рынке этой продукции среднего и низкого качества. Из-за затяжных дождей в период уборочных работ качество урожая существенно пострадало, в результате чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения. Пытаясь в кратчайшие сроки реализовать такой лук, продавцы все чаще прибегают к снижению отпускных цен на свою продукцию.

Тем временем продукция высокого качества сейчас редко поступает в продажу, поскольку фермеры предпочитают держать ее в хранилищах, ожидая более высоких цен - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день лук в Украине уже стоит в среднем на 42% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период. Ключевые игроки рынка не исключают того, что в ближайшие дни понижательный тренд может нарастать, ведь предложение лука на внутреннем рынке продолжает увеличиваться.

