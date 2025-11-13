Лук в Украине подешевел еще на 15% из-за избытка низкокачественного товара

$42.010.06
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
07:00 • 11287 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
03:46 • 15096 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 14597 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 13413 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 51782 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 77355 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71586 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72412 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
12 ноября, 13:38 • 63687 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
В Украине создана первая группа инструкторов для подводного дистанционного разминирования
13 ноября, 01:02 • 9402 просмотра
Война бьет по бизнесу: в россии системный кризис неплатежей - ЦПД
13 ноября, 01:33 • 11733 просмотра
Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун
13 ноября, 02:05 • 22062 просмотра
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направлении
13 ноября, 02:38 • 18322 просмотра
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину
03:24 • 23513 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции
12 ноября, 14:08 • 77877 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода
12 ноября, 11:10 • 96278 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздники
12 ноября, 11:09 • 65147 просмотра
Финики: польза и вред
12 ноября, 08:20 • 74225 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
11 ноября, 14:28 • 140911 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Радослав Сикорский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Индия
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане
12 ноября, 20:00 • 39989 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма
12 ноября, 16:40 • 40611 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder
12 ноября, 09:10 • 31392 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон
12 ноября, 07:09 • 70293 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос
12 ноября, 06:57 • 70289 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Старлинк

Лук в Украине подешевел еще на 15% из-за избытка низкокачественного товара

Киев • УНН

 • 980 просмотра

В Украине продолжает снижаться цена на лук, который за неделю подешевел на 15%. Это связано с увеличением предложения некачественной продукции, непригодной для длительного хранения.

Лук в Украине подешевел еще на 15% из-за избытка низкокачественного товара

Увеличение предложения некачественной продукции, не пользующейся активным спросом, приводит к дальнейшему снижению цен на рынке лука в Украине. По словам самих фермеров, доля некондиционных овощей в общем объеме урожая 2025 года как минимум вдвое превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщает EastFruit, пишет УНН.

Подробности

Так, на сегодняшний день производители предлагают лук к продаже в диапазоне 4-9 грн/кг ($0,10-0,21/кг), в зависимости от качества и объемов предложенных партий продукции, что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.

Причиной снижения цен на лук эксперты называют увеличение предложения на рынке этой продукции среднего и низкого качества. Из-за затяжных дождей в период уборочных работ качество урожая существенно пострадало, в результате чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения. Пытаясь в кратчайшие сроки реализовать такой лук, продавцы все чаще прибегают к снижению отпускных цен на свою продукцию.

Тем временем продукция высокого качества сейчас редко поступает в продажу, поскольку фермеры предпочитают держать ее в хранилищах, ожидая более высоких цен

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день лук в Украине уже стоит в среднем на 42% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период. Ключевые игроки рынка не исключают того, что в ближайшие дни понижательный тренд может нарастать, ведь предложение лука на внутреннем рынке продолжает увеличиваться.

Цены на огурцы растут, а лук дешевеет: что известно о ситуации на рынке продовольствия Украины25.09.25, 18:20 • 3657 просмотров

Ольга Розгон

Дожди в Украине
Украина