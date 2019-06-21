ЦВК зареєструвала ще 139 кандидатів у нардепи, включених до партійних списків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Центральна виборча комісія на засіданні зареєструвала 139 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, передає УНН із посиланням на прес-службу ЦВК.
Як повідомили у прес-службі, під час сьогоднішнього засідання Комісія зареєструвала 139 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. А саме:
63 – політичної партії "Українська стратегія Гройсмана";
76 – політичної партії "Сила і честь".
"… всього станом на 21 червня ЦВК зареєструвала 1 160 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 8 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала в одномандатних виборчих округах ще 184 кандидатів у нардепи.