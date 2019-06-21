ЦИК зарегистрировала еще 139 кандидатов в нардепы, включенных в партийные списки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала 139 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Как сообщили в пресс-службе, во время сегодняшнего заседания Комиссия зарегистрировала 139 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. А именно:
63 - политической партии "Украинская стратегия Гройсмана";
76 - политической партии "Сила и честь".
"... всего по состоянию на 21 июня ЦИК зарегистрировала 1160 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 8 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ЦИК зарегистрировала в одномандатных избирательных округах еще 184 кандидатов в нардепы.