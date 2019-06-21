ЦВК зареєструвала в одномандатних виборчих округах ще 184 кандидатів у нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Сьогодні Центральна виборча комісія на засіданні зареєструвала 183 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування і 1 кандидата у народні депутати України, висунутого політичною партією "Наш край", передає УНН із посиланням на прес-службу ЦВК.
"... сьогодні Комісія зареєструвала 184 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 183, висунутих політичними партіями – 1", - йдеться у повідомленні.
Відтак, всього станом на 21 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 076 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 927, висунутих політичними партіями – 149.
Нагадаємо, станом на 20 червня ЦВК зареєстровано 238 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України.