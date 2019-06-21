ЦИК зарегистрировала в одномандатных избирательных округах еще 184 кандидатов в нардепы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Сегодня Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала 183 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения и 1 кандидата в народные депутаты Украины, выдвинутого политической партией "Наш край", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"... сегодня Комиссия зарегистрировала 184 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 183, выдвинутых политическими партиями - 1", - говорится в сообщении.
Следовательно, всего по состоянию на 21 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1076 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 927, выдвинутых политическими партиями - 149.
Напомним, по состоянию на 20 июня ЦИК зарегистрировано 238 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.