ЦВК зареєструвала нову нардепку від "Слуги народу" після пропущеного Романом Кравцем дедлайну
Київ • УНН
ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України за списком партії "Слуга народу". Вона була обрана на позачергових парламентських виборах 2019 року.
ЦВК зареєструвала обрану на парламентських виборах від "Слуги народу" Олесю Отраднову новим народним депутатом, про що повідомила у середу, пише УНН.
ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України. Рішення Комісія ухвалила під час сьогоднішнього засідання, розглянувши її заяву і необхідні документи
Олеся Отраднова, як зазначається, була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу" (№160 у виборчому списку).
"Депутатські повноваження вона набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України", - вказали у ЦВК.
Раніше у ЦВК вказали, що визнали Олесю Отраднову обраною народною депутаткою України як наступну за черговістю кандидатку після того, як визнаний раніше обраним нардепом Роман Кравець не подав до ЦВК для реєстрації його народним депутатом необхідних документів у визначений строк, як і заяви разом з іншими документами про наявність поважних причин, які перешкоджають йому в установлений законом строк подати документи.
"Відтак ЦВК визнала Романа Кравця таким, який не набув депутатського мандата", - зазначили у ЦВК.
На момент балотування Кравець був заступником директора з інформаційних технологій та безпеки у ТОВ "ССЛ Консалтинг", яка займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Також ЗМІ пов’язують Кравця з провладним Telegram-каналом "Джокер". Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, Кравець не буде брати мандат.