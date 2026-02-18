ЦВК зареєструвала нову нардепку від "Слуги народу" після пропущеного Романом Кравцем дедлайну

$43.260.09
Ексклюзив
14:25 • 2618 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 11406 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 13696 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 12861 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 18135 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 21523 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16277 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17227 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 25832 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 39775 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
Ексклюзиви
Графіки відключень електроенергії
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві18 лютого, 05:31 • 20208 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto18 лютого, 06:29 • 23194 перегляди
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор18 лютого, 07:39 • 11990 перегляди
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні09:27 • 8144 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ09:58 • 17219 перегляди
Публікації
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 6170 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 11406 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 52145 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 67143 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 73642 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Петер Сіярто
Кирило Буданов
Андрій Сибіга
Україна
Женева
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Одеса
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 3552 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 5928 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 18869 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 31455 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 26646 перегляди
ЦВК зареєструвала нову нардепку від "Слуги народу" після пропущеного Романом Кравцем дедлайну

Київ • УНН

 • 124 перегляди

ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України за списком партії "Слуга народу". Вона була обрана на позачергових парламентських виборах 2019 року.

ЦВК зареєструвала нову нардепку від "Слуги народу" після пропущеного Романом Кравцем дедлайну

ЦВК зареєструвала обрану на парламентських виборах від "Слуги народу" Олесю Отраднову новим народним депутатом, про що повідомила у середу, пише УНН.

ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України. Рішення Комісія ухвалила під час сьогоднішнього засідання, розглянувши її заяву і необхідні документи

- повідомили у ЦВК.

Олеся Отраднова, як зазначається, була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу" (№160 у виборчому списку).

"Депутатські повноваження вона набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України", - вказали у ЦВК.

Раніше у ЦВК вказали, що визнали Олесю Отраднову обраною народною депутаткою України як наступну за черговістю кандидатку після того, як визнаний раніше обраним нардепом Роман Кравець не подав до ЦВК для реєстрації його народним депутатом необхідних документів у визначений строк, як і заяви разом з іншими документами про наявність поважних причин, які перешкоджають йому в установлений законом строк подати документи.

"Відтак ЦВК визнала Романа Кравця таким, який не набув депутатського мандата", - зазначили у ЦВК.

На момент балотування Кравець був заступником директора з інформаційних технологій та безпеки у ТОВ "ССЛ Консалтинг", яка займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Також ЗМІ пов’язують Кравця з провладним Telegram-каналом "Джокер". Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, Кравець не буде брати мандат.

Юлія Шрамко

Політика
Слуга народу
Верховна Рада України
Україна