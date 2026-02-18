$43.260.09
ЦИК зарегистрировала нового нардепа от "Слуги народа" после пропущенного Романом Кравцом дедлайна

Киев • УНН

 • 176 просмотра

ЦИК зарегистрировала Олесю Отраднову народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа". Она была избрана на внеочередных парламентских выборах 2019 года.

ЦИК зарегистрировала нового нардепа от "Слуги народа" после пропущенного Романом Кравцом дедлайна

ЦИК зарегистрировала избранную на парламентских выборах от "Слуги народа" Олесю Отраднову новым народным депутатом, о чем сообщила в среду, пишет УНН.

ЦИК зарегистрировала Олесю Отраднову народным депутатом Украины. Решение Комиссия приняла во время сегодняшнего заседания, рассмотрев ее заявление и необходимые документы

- сообщили в ЦИК.

Олеся Отраднова, как отмечается, была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа" (№160 в избирательном списке).

"Депутатские полномочия она приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины", - указали в ЦИК.

Ранее в ЦИК указали, что признали Олесю Отраднову избранным народным депутатом Украины как следующую по очередности кандидатку после того, как признанный ранее избранным нардепом Роман Кравец не подал в ЦИК для регистрации его народным депутатом необходимых документов в определенный срок, как и заявления вместе с другими документами о наличии уважительных причин, которые препятствуют ему в установленный законом срок подать документы.

"Следовательно ЦИК признала Романа Кравца таким, который не получил депутатского мандата", - отметили в ЦИК.

На момент баллотирования Кравец был заместителем директора по информационным технологиям и безопасности в ООО "ССЛ Консалтинг", которая занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Также СМИ связывают Кравца с провластным Telegram-каналом "Джокер". Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, Кравец не будет брать мандат.

Юлия Шрамко

Политика
Слуга народа
Верховная Рада
Украина