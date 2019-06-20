ЦВК уже зареєструвала 1021 кандидата у нардепи, включеного до партійних списків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Станом на 20 червня ЦВК зареєструвала 1 021 кандидата у народні депутати України, включеного до виборчих списків 6 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
Як повідомили у прес-службі, під час сьогоднішнього засідання Комісія зареєструвала 182 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
"...всього станом на 20 червня ЦВК зареєструвала 1 021 кандидата у народні депутати України, включеного до виборчих списків 6 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЦВК уже зареєструвала в одномандатних виборчих округах 892 кандидатів у нардепи.
Крім того, у Києві двічі за день "мінували" Центвиборчком.