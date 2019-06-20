ЦИК уже зарегистрировала 1021 кандидата в нардепы, включенного в партийные списки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. По состоянию на 20 июня ЦИК зарегистрировала 1021 кандидата в народные депутаты Украины, включенного в избирательные списки 6 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.
Как сообщили в пресс-службе, во время сегодняшнего заседания Комиссия зарегистрировала 182 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.
"... всего по состоянию на 20 июня ЦИК зарегистрировала 1021 кандидата в народные депутаты Украины, включенного в избирательные списки 6 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ЦИК уже зарегистрировала в одномандатных избирательных округах 892 кандидатов в нардепы.
Кроме того, в Киеве дважды за день "минировали" Центризбирком.