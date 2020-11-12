ЦВК: процес встановлення результатів місцевих виборів — на фініші
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Процес встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня перебуває на фінішній прямій. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії України, передає УНН.
"ТВК завершують встановлення результатів місцевих виборів. ЦВК вживає всіх можливих заходів, щоб відомості від територіальних виборчих комісій до ЦВК передавались якнайшвидше", - заявив голова ЦВК Олег Діденко.
За даними пресслужби, Чернівецька міська ТВК сьогодні встановила результати виборів міського голови та призначила повторне голосування на 29 листопада.
Крім того, Київська обласна ТВК встановила результати виборів депутатів до Київської обласної ради.
У ЦВК також навели загальні дані по Україні:
- З 1577 місцевих рад ТВК встановили результати виборів до 1566 рад.
- З 1421 міських, селищних, сільських голів встановлено результати щодо 1415.
"Процес встановлення результатів голосування — на фініші", - підкреслили у ЦВК.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що Центрвиборчком має вжити заходів до негайного встановлення та оприлюднення результатів голосування на цьогорічних місцевих виборах.